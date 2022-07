Andrés García ha dado una muestra de su fuerte temperamento la tarde de este lunes 25 de julio. El veterano actor apareció en un enlace en el programa De primera mano, donde habló de su ríspida relación con Roberto Palazuelos, a quien le envió un mensaje.

El actor residente en Acapulco, Guerrero, lanzó maldiciones contra el llamado diamante negro, pues aseguró que ha amenazado a su familia.

“Desgraciadamente Roberto Palazuelos no está para nada bien, no quiero adelantarle nada porque voy a, no sé si debo decirlo… es una mierda, lo levanté de chiquito, le enseñé lo que pude, y ahora que me ve que estoy cojo, que no puedo caminar, y que tengo una debilidad tremenda, debida no sé si a la edad o a una anemia que tengo, se pone a decir pendej*das de mí”, expresó el actor de 81 años.

Pese a la relación que los ha unido a través de los años, el protagonista de Pedro Navaja retó “a balazos” al actor y empresario hotelero.

“Le voy a mandar un mensajito al c*lerito Palazuelos: Robertito, te invito el 15 de septiembre, si tienes pantalones, vente a la plaza del Carmenere y vamos a darnos un par de balazos tú y yo como los hombres, c*lero. 15 de septiembre, 3 de la tarde, ahí te espero, cabr*n, y deja de hablar de mí, hijo de p*ta”, lanzó el actor visiblemente enfurecido.

El hombre que ha visto deteriorada su salud en los últimos tiempos, derivado de la leucemia que le fue diagnosticada, además de la cirrosis que el mismo actor dio a conocer recientemente, tras la caída que sufrió y le provocó una herida en el cráneo, minimizó la carrera actoral de Palazuelos.

“Hazte tu propia publicidad, pend*jete, tú sí has hablado mal de mí y diciendo que yo no soy nadie, imagínate si yo no soy nadie, hijo de la gran put*, tengo cien películas y tú no tienes ninguna, qué carajo eres tú, un pobre pendej* engreído”, recalcó.

Y es que la furia del ex galán de telenovelas se vio desatada pues García aseguró que en algún momento Palazuelos amenazó a su familia, por medio de un comentario que le hizo a alguno de sus hijos.

“Hasta amenzó a mi familia, amenazó con que me iba hacer morir de hambre y que él se encargaba de eso, se lo dijo a uno de mis hijos. Por una pendejad* que el imbécil no interpretó bien, la interpretó mal porque ya tiene la cabeza llena de caca, así directo”, enfatizó.

Por su parte, en el pasado mes de mayo Palazuelos ya había confirmado su distanciamiento con el actor de cine mexicano, después de que este último incluso asegurara que le dejaría su fortuna cuando falleciera. Aunque desmintió que su gran amistad llegó a su fin, sí confirmó que están distanciados.

“No sé cómo es la verdad, pero tengo muchas ganas de verlo. Espero que toda la polémica sea para bien. No lo felicité la verdad, ando muy ocupado, pero lo voy a ir a buscar pronto, la vida es corta y no vale la pena estar peleado con las personas que quieres. Sólo estamos distanciados. Lo quiero mucho y espero verlo pronto”, agregó.

Desde el pasado abril del 2021 Roberto Palazuelos y Andrés García han protagonizado un pleito mediático que inició debido a las polémicas declaraciones que cada uno hizo sobre el testamento del dominicano y su fortuna. A pesar de que a través de estos meses ambos han dado a entender que hubo alguna plática para limar sus asperezas, el tiempo le ha dado la razón a la prensa, pues no se han dejado ver juntos de nuevo y cada que se retoma el tema contestan de la misma manera, como si no hubiera un avance a pesar de sus menciones.

Cuando hace unas semanas se dio a conocer que García había sufrió una caída que le provocó una profunda herida que tuvo que ser suturada, Palazuelos declaró: “Fíjate que no he podio hablar con él, me enteré de que acaba de entrar al hospital. Estoy un poco distanciado con él, pero espero arreglar esto pronto porque no puedo permitir que una tontería me separe de una persona que ha sido tan importante en mi vida y a la que le tengo tanto aprecio y respeto”, subrayó el también famoso litigante.