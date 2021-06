Bárbara Estrada, la expareja de José Alberto Flores, mejor conocido como “Chuponcito”, asegura que lo demandará por el acoso y extorsión que ha sufrido por parte del humorista.

La mujer señaló que el conductor de televisión no es una buena persona como pretende hacerse pasar en los medios de comunicación. Explicó que el payaso la amenazó con divulgar material sexual y hasta le ofreció dinero por tener relaciones sexuales con su padre.

“Sufrí muchísimo acoso, quiero decirlo. Me pedía videos íntimos con mi pareja. Él me ofrecía dinero y la última vez me dijo que si me acostaba con mi papá me daba 20 mil pesos. No es un ángel como la gente lo ve”, expresó.