Letitia Wright se ganó al público dando vida a Shuri en Black Panther. Sin embargo, parece que los fans se han puesto en su contra a raíz de unos tuits en los que la actriz cuestionaba la seguridad de la vacuna contra el coronavirus.

La estrella compartió un video titulado “La vacuna del Covid-19, ¿debería ponérmela”. Las críticas no se hicieron esperar y la artista defendió su postura.

“No es mi intención hacer que nadie se enfade. Tampoco estoy diciendo que no me la vaya a poner. Solo me preocupa lo que lleva, eso es todo. ¿No es justo cuestionarlo?”, dijo la intérprete.

“Si te haces preguntas y piensas por ti mismo, te cancelan”, se quejó la protagonista. “Esto es muy irresponsable”, le dijo un usuario. “¿Por qué? ¿Has visto el video o has sacado conclusiones precipitadas sobre cómo uso esta plataforma”, se defendió Wright.