Los fans de Danna Paola están cada día más ansiosos por saber que se trae la cantante entre manos. Desde que inició este año los videos y mensajes extraños en sus redes sociales (Twitter e Instagram) han dejado a todos alerta, pero todavía no hay una respuesta clara.

Esta madrugada, la intérprete sorprendió a sus casi 5 mil seguidores en Twitter al publicar una serie de mensajes. Aunque los tweets se dieron por separado, la frase con la que la cantante alerto a sus fanáticos fue “YOU ARE MY DUMBEST MISTAKE…” (Tu eres mi error más tonto).

Luego de escribir estos textos en su cuenta, también puso las frases “Si no me despedí… era mejor así”, “Ya no quiero dormir…” y “No mido el tiempo… ni los días, ya”.

Danna Paola alerta a sus fans

Pero las extrañas publicaciones de la intérprete de canciones como “Mala Fama”, “Sodio” y “Oye Pablo”, no han parado ahí, a través de su Instagram también ha dejado ver una supuesta conversación que tuvo con alguien por WhatsApp, en esta se puede leer que ella regresa a México luego de una ruptura.

La publicación la acompañó con la frase “Me vendiste un amor que jamás existió… y aquí estoy”.

Sus seguidores y fanáticos tiene la teoría de que todo se trata de una propuesta publicitaria de la joven cantante para anunciar lo que será su nuevo disco, algo que han esperado desde hace un tiempo y que a través de las redes sociales le han pedido en repetidas ocasiones.