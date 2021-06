El estudio de cine Warner Bros. anunció el jueves que producirá un largometraje de animé ambientado en el mundo de los populares libros “El Señor de los Anillos” de JRR Tolkien.

“The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim” (“El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim”) contará la historia de una batalla legendaria que dio forma a la Tierra Media en los años previos a los eventos que narra la película de 2001 “El Señor de los Anillos”, dijo un comunicado del estudio.