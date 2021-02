Cada vez estamos más cerca del estreno de la nueva película de Mortal Kombat, que en realidad es la segunda producción fílmica que se hará de esta franquicia, que como sabemos, es una de las más emblemáticas y conocidas dentro de la industria de los videojuegos. Sabemos de este proyecto desde hace unos años, pero apenas es que se han revelado algunos detalles.

Primero, Warner Bros. reveló las primeras imágenes de los personajes de Scorpion/Hanzo Hasashi, Sub-Zero/Bi-Han, Liu Kang y King Lao. Y justamente el miércoles 17 de febrero, se estrenó en exclusiva mundial en sopitas.com el primer vistazo de Raiden.

Y ahora, se ha liberado el primer tráiler de Mortal Kombat…

Mortal Kombat

Hay mucha expectativa alrededor de Mortal Kombat y no es para menos. El videojuego es emblemático y ha capturado la atención de varias generaciones y millones de jugadores. Una adaptación siempre causa dudas, y más si tuvimos de un ensayo y error (garrafal) en los 90 a la que le fue fatal en críticas por parte de los medios y los fans.

Pero ahora, al menos con el primer tráiler, nos podemos dar una idea de cómo se verá Mortal Kombat este 2021. En este primer avance conocemos al luchador Cole Young, quien desconoce su relación con un linaje de guerreros con aparentes poderes. Sub-Zero es enviado para cazarlo, por lo que Cole decide reunir a un equipo de élite para evitar ser capturado, pero al mismo tiempo revelar su pasado.

Sin duda, los personajes principales con Sub Zero y Scorpion, pero estarán acompañados de otros nombres esenciales como Raiden, Mileena, Sonya Blade, Liu Kang, Kano, Kung Lao, Shang Tsung, Jax y Cole Young. Acá les dejamos este primer tráiler para que le echen un ojo y se vayan preparando:

James Wan y un equipo interesante

Simon McQuoid tomó la dirección de Mortal Kombat. Este es su primer largometraje, lo cual ha generado algunas dudas respecto a si fue la decisión indicada, pero la contraparte está en James Wan, quien sirvió como productor y reunió a un equipo interesante que ha participado en otras producciones importantes.

Por ejemplo, está David Callaham, guionista de Mortal Kombat y quien trabajó en el guion de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings para el MCU y la secuela de Spider-Man: Into the Spider-Verse. El score corrió cargo de Benjamin Wallfisch, quien ha colaborado en The Invisible Man, It Chapter One y Two y Shazam!

Entre los protagonistas están Joe Taslim como Sub-Zero, Hiroyuki Sanada como Scorpion, Tadanobu Asano como Raiden, Ludi Lin como Liu Kang junto o Max Huang como Kung Lao.