La modelo Gigi Hadid y el cantante británico Zayn Malik están muy cerca de convertirse en padres.

La modelo ya estaba embarazada de algunas semanas cuando desfiló en la Semana de la Moda de París, así lo confesó en sus redes sociales, mientras asistía a un encuentro virtual sobre cómo se maquillaba con una de sus estilistas de cabecera.

“Nunca me he sometido a ningún relleno estético, es simplemente la naturaleza”, dijo mientras mostraba un rostro más redondeado, luciendo una amplia camisa rosa chicle que no dejaba ver los cambios en su anatomía.

La pareja está encantada con los preparativos de la llegada de su primer hijo después de cinco años de relación.

Gigi Hadid fascinó a sus seguidores en Instagram al postear una serie de fotografías en las que presume su pancita de embarazo.

Cientos de comentarios y felicitaciones le enviaron a la pareja que está a unos dias de recibir a su bebé.

Antes de darse a conocer del embarazo de Gigi y Zayn, ellos hicieron un paro en su relación, sin embargo la retomaron antes de que iniciara la pandemia, justo en diciembre se les veía como los más enamorados del mundo.

“Gigi ha mantenido el secreto entre su familia y amigos desde hace tiempo y ella está embarazada de unos pocos meses. La pareja y la familia están rebosantes de alegría”, aseguró un informante a Entertainment Tonight.

En febrero la modelo declaró a medios estadounidenses que pensaba seriamente en dedicarse a cocinar, declaraciones que hoy confirman ese embarazo.

“Creo que a medida de que vaya envejeciendo, bueno, un día comenzaré una familia y no sé si siempre estaré modelando.

“Me encanta el lado creativo de la moda, es muy gratificante. Las personas con las que trabajo me hacen muy feliz, tengo mucha suerte de estar cerca de ellos. Pero ¿quién sabe? ¡Tal vez me dedique a cocinar a tiempo completo!”, dijo entonces.