La actriz posteó tres fotografías con su prometido Charlie McDowell, quien le pidió matrimonio en medio de la naturaleza

Lily Collins sorpendió a sus fans tras publicar en su cuenta de Instagram unas fotografías en las que presume que se comprometió con su novio Charlie McDowell.

La actriz posteó tres fotografías con las que sus fans enloquecieron, rápidamente Collins se volvió tendencia en Twitter.

En la primer foto, la pareja aparece besándose, teniendo como foto un paisaje natural, en la segunda instantánea se observa cómo el productor se hinca y le muestra el anillo.

En una tercera imagen, la también modelo británica-estadounidense luce su anillo, el cual, por cierto llamó la atención entre sus fans, pues no se trata del típico diamante, sino de una hermosa piedra de tonalidad rosa.

“He estado esperando mi vida por ti y no puedo esperar a pasar nuestra vida juntos …”, se lee en el mensaje que escribió Collins para acompañar las fotos que han causado revuelo en redes.

El productor Charlie McDowell posteó una foto en la que su prometida sale con una sonrisa mostrando su anillo.

“En un tiempo de incertidumbre y oscuridad has iluminado mi vida. Siempre apreciare mi aventura contigo”, se lee.

Hace unas semanas, la actriz dedicó un amoros mensaje a Charlie McDowell por su cumpleaños.

“Hoy es tu cumpleaños y, sin embargo, me siento afortunado. Eres un verdadero regalo de un humano @charliemcdowell. Un novio increíble y el mejor padre perro para @redforddog. Has abierto mis ojos y has profundizado mi corazón. Constantemente me inspiras a soñar en grande y salir de mi zona de confort. Cada día es una aventura contigo y no puedo esperar para explorar más del mundo juntos (cuando podamos). Te amo mucho…”.