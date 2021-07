Britney Spears continúa en la batalla legal por retirar la tutela legal que tiene su padre desde hace 13 años y con la que controla su fortuna, por lo que este lunes abogados de la cantante presentaron ante la corte de Los Ángeles una propuesta para la persona que reemplazaría a Jamie Spears.

El nuevo abogado de la “princesa del pop”, Mathew Rosengart, expresó ante la corte que si la cantante, de 39 años de edad, puede elegir a sus representantes legales entonces puede hacer lo mismo con la persona que tendrá su tutela legal y que administre su fortuna.

De acuerdo con The New York Times, han señalado que además de esta solicitud, los abogados de la cantante han externado una más -que no fue difundida- en la que Britney Spears exige que le sea retirada a Jamie Spears la tutela y el control de la fortuna de la cantante.

¿Quién sería el nuevo tutor de Britney Spears?

La intérprete de “Toxic” propuso a Jason Rubin, contador público certificado y fiduciario profesional, como su nuevo tutor legal ante la corte de Los Ángeles, persona que reemplazaría al padre de Britney y sería el administrador de la fortuna de la cantante, estimada en casi 60 millones de dólares.

El abogado Mathew Rosengart habría solicitado a la corte que se le asignaran a Jason Rubin poderes para administrar los negocios de la cantante, así como realizar inversiones en Britney Spears y recibir un poder notarial.

Jamie Spears tiene la tutela de la cantante desde el 2008, luego de que un año antes la cantante tuviera un episodio en el que agredió a un paparazzi en un estacionamiento; además del conflicto que atravesaba en el que se encerró con sus pequeños hijos al saber que no podría volver a verlos.

Todo parece indicar que el caso de Britney Spears avanza y la audiencia en la que se sabrá la respuesta a la solicitud de la “princesa del pop” será el 13 de diciembre, a la que se espera que la cantante asista en persona luego de dar su testimonio vía remota ante un tribunal de Los Ángeles.