Joseph Gordon-Levitt entró al mundo del entretenimiento desde que tenía cuatro años participando en comerciales de televisión, a los 18 ya disfrutaba del reconocimiento con cintas como “El Show de los 70s” y “10 cosas que odio de ti”. Desde entonces no para, es conocido por su talento y se mantiene lejos de los escándalos, ya que desde pequeño aprendió a manejar la ansiedad.

“Lo primero que diría es que doy mucho crédito a mis padres. Tengo dos padres maravillosos que me apoyan”, dijo el actor en videollamada a El Heraldo de México, sin embargo también lo atribuye a su trabajo y los golpes de suerte que ha tenido a lo largo de su carrera.

No obstante, no es ajeno a ese sentimiento, de hecho se inspira en él para crear la nueva serie que escribe, dirige y protagoniza, “Mr. Corman” y en la que también mezcla parte de su vida. “El apoyo de mis padres fue una de las cosas que cambié para el personaje de ‘Josh Corman’, quien tiene una gran madre que interpreta Debra Winger, y un padre problemático que crea Hugo Weaving, pero esto es algo que no podemos controlar como hijos y esa es otra de las cosas que toca la serie, el saber que está bajo tu control, qué son tu elección y cuáles son las cosas que suceden que son sólo suerte”.

La nueva serie que se estrena hoy en Apple TV cuenta la vida de “Josh Corman” un treintón al que dejó su ex prometida, terminó abandonando también su deseo de ser músico profesional y terminó dando clases a niños de quinto grado. Ahora tiene a su mejor amigo “Víctor” (Arturo Castro) como roommate, no logra tener una relación y siente que esto lo hace una mala persona. Algo que considera son emociones que muchas personas experimentan y que por eso decidió hacer una serie y no una cinta, para profundizar mejor en la vida de los personajes.

Aunque su nombre es el primer crédito que aparece al finalizar cada episodio, reconoce que no pudo haberlo hecho sin la ayuda de los otros cuatro escritores, encabezados por tres mujeres, que le permitieron dar el equilibrio a la trama.

Formar parte de todo el proceso más que un reto fue una ayuda, ya que le permitió desde la creación del guion, saber los movimientos de la cámara que podía hacer y que como director y actor, no tenía que detenerse para explicarlo y que además tanto Winger como Castro, quienes son los que más participación tiene, también entendieron e hicieron lo propio.

#MR.CORMAN