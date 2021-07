Pink Floyd es una de las agrupaciones más reconocidas dentro de la música popular, y al mismo tiempo es señalada como la más grande dentro del Rock Progresivo. Los británicos se caracterizaron por sus conciertos llenos de musicalidad acompañados por una excelente producción de luces e imágenes.

El grupo liderado por Roger Waters fue de los que más conciertos ofrecieron durante la década de los setenta, llevando su espectáculo a varios países, sobretodo anglosajones. En ese momento, no había restricciones para ingresar a los recitales por lo que los aficionados podían filmar y tomar instantáneas sin ningún problema.

Pink Floyd, en su esplendor

Este fue caso de Mike Millard, un seguidor oriundo de California, quien acudió al concierto que los Floyd ofrecieron en The Forum de Los Ángeles para capturar su actuación con una grabadora Nakamichi 550. En esa ocasión, “The Mic”, como también es conocido, se apresuró para estar en las primeras filas.

A pesar del sonido ambiente, logró capturar de manera magistral una interpretación completa de “Wish You Were Here”, tour sirvió como promocional al álbum del mismo título publicado en 1975 y que fue escrito en homenaje al primer líder de la banda: Syd Barrett. Sin embargo, Pink Floyd no fue el único grupo que pudo capturar en vivo.

Registra a los monstruos de los 70

El californiano también registró conciertos de Led Zeppelin, The Rolling Stones, Eric Clapton, Genesis y YES. Hace pocos días, la grabación que realizó de “Wish You Were Here”, el 26 de abril de 1975, circuló por YouTube para beneplácito de los seguidores y representa un documento invaluable de cómo sonaba Pink Floyd previo a los problemas que orillaron a que Waters saliera de la agrupación.

De manera lamentable, Mike “The Mic” Millard se quitó la vida tras una larga batalla contra la depresión en 1994. A partir de su deceso, muchas grabaciones salieron a la luz. Incluso, el mismo Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, utilizó algunas piezas para un DVD especial de la banda.