Lucasfilm recientemente publicó las primeras imágenes y el primer tráiler de la serie de Obi-Wan Kenobi, pero un gran ausente entre esos adelantos fue Darth Vader, el mítico personaje del universo de Star Wars que está confirmado que formará parte de esta serie. Ahora, podemos darle un primer vistazo a su regreso en esta nueva producción para Disney+.

La imagen oficial ha sido compartida por Entertainment Weekly, quienes también realizaron una entrevista a Hayden Christensen, el actor encargado de dar vida a Anakin Skywalker desde los días de Star Wars: Episodio II – El ataque de los clones. Christensen regresará para dar vida a Vader. En la entrevista, el actor aseguró que “veremos un Vader muy poderoso”.

En la imagen podemos ver a Vader saliendo de lo que claramente es su “cámara de meditación”, en la que el Lord Sith puede quitarse el casco y descansar un poco de su cuerpo robotizado que, según detalles en cómics y novelas, le ocasiona mucho dolor. Esto podría significar que, con suerte, volveremos a ver a Christensen maquillado con cicatrices y todo el daño sufrido por Anakin al ser derrotado por Kenobi al final de la película La venganza de los Sith. Sin embargo, el actor no quiso hacer comentarios al respecto: “desearía poder decirte [si me verán sin casco], pero he jurado guardar todos los secretos”, comentó en la entrevista. Aún así, es muy posible que veamos a Vader en sus dos versiones, es decir, tanto en la forma de Darth Vader como en la de Anakin, probablemente en flashbacks o visiones de Obi-Wan. Con suerte será así.

Según Joby Harold, guionista de Obi-Wan Kenobi, la sombra de Vader está presente en toda la serie, “y el nivel de proximidad a esa sombra es algo que iremos descubriendo a lo largo de la serie. Pero él es una parte importante de la serie a nivel emocional para Obi-Wan Kenobi, y quizás más allá de eso”, comentó.

Star Wars: Obi-Wan Kenobi se estrena el 25 de mayo en Disney+. Además de Ewan McGregor y Hayden Christensen como Kenobi y Vader, también veremos el regreso de Joel Edgerton y Bonnie Piesse como el Tío Owen y la Tía Beru, además del debut de Moses Ingram como la Inquisidora Reva y Rupert Friend como el Gran Inquisidor.