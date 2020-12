Los seguidores de Shawn Mendes están de enhorabuena. Su artista favorito acaba de estrenar su álbum Wonder, su trabajo más romántico. Y es que, según las palabras del propio canadiense, este proyecto va entero dedicado a su chica Camila Cabello, de quien ha demostrado estar enamorado profundamente.

Pero la cantante no podía faltar en el disco, y es la razón por la que Mendes ha dado una sorpresa a sus fans lanzando la edición Holiday Deluxe del álbum con un villancico junto a su chica y la versión en directo de Can’t Take My Eyes Off You.

Sus voces y los delicados sonidos de una banda de música son los elementos que escuchamos en esta emotiva balada convertida en villancico. Como no podía ser de otra manera, habla de la llegada de Santa Claus y de la ilusión que este provoca en los niños. Pero eso no es todo.

Nuestros protagonistas donarán todos los beneficios obtenidos de este tema a Feeding America. Además, destinarán 100.000 dólares a las personas que necesiten ayuda en esta época tan festiva.

La música unió a Camila Cabello y Shawn Mendes para lo que ellos imaginaban que solo sería una colaboración. Pero de ella ha surgido una historia de amor que hoy inspira a sus millones de seguidores repartidos por todo el mundo.