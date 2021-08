Black Sabbath anunció la publicación de una nueva caja que recolecta las sesiones de grabación de su álbum de 1976, “Technical Ecstasy”. Esta nueva versión contará con una nueva mezcla elaborada por Steven Wilson.

El nuevo box set también incluirá una notable cantidad de temas extra, así como tomas alternas, descartes de estudio y ensayos de grabación, mismos que no han salido a la luz. Al mismo tiempo, contará con un disco del tour en vivo de 1976.

¿Qué contiene?

La nueva edición de lujo de “Technical Ecstasy” estará disponible a partir del 1 de octubre de este año en doble presentación de cinco vinilos y cuatro discos compactos. La preventa del álbum se puede realizar a través de la página de Rhino Records.

La edición contará con un libro de fotografías de la época, así como recuerdos, carátulas oficiales de los sencillos, nota; una réplica exacta del programa de conciertos de la gira 1976-1977 y un gran póster a color.

Remasterizan su discografía

Con este lanzamiento, Black Sabbath continúa con la remasterización de su catálogo. El año pasado, en conmemoración por sus 50 años, “Paranoid” (su segundo álbum) tuvo un trato similar, así como los discos “Black Sabbath Vol. 4” y “Sabotage” publicados a inicios de este 2020.

A continuación el listado de canción de la versión remasterizada de “Technical Ecstasy”.

Disco uno: Álbum original de 1976 (remaster 2021)

Back Street Kids

You Won’t Change Me

It’s Alright

Gypsy

All Moving Parts (Stand Still)

Rock ?’n’ Roll Doctor

She’s Gone

Dirty Women

Disco dos: Nueva mezcla de Steven Wilson

Back Street Kids

You Won’t Change

It’s Alright – Mono Version

Gypsy

All Moving Parts (Stand Still)

Rock ?’n’ Roll Doctor

She’s Gone

Dirty Women

Disco tres: Mezclas y tomas alternas

Back Street Kids – Alternative Mix

You Won’t Change Me – Alternative Mix

Gypsy – Alternative Mix

All Moving Parts (Stand Still) – Alternative Mix

Rock ?’n’ Roll Doctor – Alternative Mix

She’s Gone – Outtake Version

Dirty Women – Alternative Mix

She’s Gone – Instrumental Mix

Disco cuatro: Gira mundial 1976-1977

Symptom Of The Universe

War Pigs

Gypsy

Black Sabbath

All Moving Parts (Stand Still)

Dirty Women

Drum Solo / Guitar Solo

Electric Funeral

Snowblind

Children Of The Grave