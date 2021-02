No hay duda que el aislamiento por la pandemia de COVID-19 le ha pasado factura al físico y estilo de muchos, quienes han cambiado el traje y tacones por pantalones deportivos y sandalias, ya que el trabajo desde casa se ha vuelto la nueva norma.

Este parece ser el caso del comediante estadounidense Will Ferrell, quien llevó el tema al siguiente nivel y fue captado casi irreconocible por las cámaras.

El actor de 53 años es más conocido por estar siempre bien afeitado, sin embargo, en la reciente fotografía se veía totalmente diferente. El cómico portaba una desalineada barba y lentes oscuros mientras trotaba por su vecindario en Los Ángeles.

El look del intérprete era completado con un equipo para correr completamente azul, así como un pañuelo estampado alrededor del cuello. También llevaba una botella de agua para contrarrestar las temperaturas de LA.

Los próximos proyectos de Will Ferrell

Will pasa el rato en Los Ángeles para filmar su nuevo programa, The Shrink Next Door, el cual es una serie de comedia oscura, que se transmitirá por Apple TV.

El programa se basa en un podcast del mismo nombre y está vagamente inspirado en hechos reales, ya que sigue a un psiquiatra que se implanta en la vida de uno de sus pacientes.

Will interpreta al paciente Martin ‘Marty’ Markowitz, mientras que la ex estrella de Friends, Paul Rudd, interpreta al Dr. Isaac ‘Ike’ Herschkopf. Se lanzará a finales de este año y será el último proyecto de Will tras el lanzamiento del cortometraje David y la película Eurovisión Song Contest: The Story of Fire Saga.

La comedia sobre Eurovisión, también protagonizada por Rachel McAdams, está un paso más cerca de obtener un Premio de la Academia, ya que se reveló a principios de este mes que ha sido preseleccionada como mejor canción original.

Ahora que Will dirige su atención a nuevos proyectos, los fanáticos esperan que uno de ellos sea una secuela de la película Wedding Crashers de 2005, donde aparece junto a Owen Wilson y Vince Vaughn.