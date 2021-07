“Que utilice los términos correctos y si no sabe entonces que no opine”, dice la conductora Jimena Pérez en respuesta al expresidente de México, Vicente Fox.

El político utilizó la palabra autismo para referirse al gobierno actual, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, señalando que “es un gobierno autista” porque en su opinión no ha tomado ninguna medida en contra del tercer repunte de COVID-19.

El comentario fue publicado el fin de semana a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Aquí el problema fue que no es la primera vez, que lo usa de manera reiterativa y siempre lo usa de manera despectiva, para insultar”, comentó este miércoles la conductora.

Uno de los hijos de Jimena y su esposo, el también conductor Rafael Sarmiento, está dentro del espectro autista. El pequeño Iñaki tiene un padecimiento que se llama TEL (Trastorno Específico del Lenguaje).

“Qué fortuna que él (Fox) en su familia no tenga a nadie con ninguna enfermedad o trastorno, pero no es el caso de miles de familias alrededor del mundo que vivimos un proceso así, entonces yo creo que nada le cuesta salir y ofrecer una disculpa y ampliar un poco su léxico y ver, buscar en el diccionario cuál es la connotación que quiere emplear, qué es lo que quiere decir y no referirse al autismo o a otra cosa”, apunta Jimena.

“Mucha gente en el día a día usa términos sin conocer todo el sufrimiento y el trasfondo que existe en muchas familias que están pasando por situaciones así, entonces nada más un poquito de tolerancia, de empatía sobre todo y que utilice los términos correctos y si no sabe entonces que no opine”.