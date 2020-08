Los MTV Video Music Awards 2020, una ceremonia que resalta la música y la cultura pop, comenzaron con unas sentidas palabras en memoria de Chadwick Boseman, cuando la anfitriona Keke Palmer dijo a los espectadores que el evento estaba dedicado al astro de “Black Panther”.

“Dedicamos el espectáculo de esta noche a un hombre cuyo espíritu tocó a muchos. Es un verdadero héroe, no sólo de la pantalla”, dijo Palmer. “Su impacto vivirá por siempre”.

Boseman, de 43 años, murió el viernes tras pasar cuatro años librando una batalla en privado con un cáncer de colon.

Foto: Frazer Harrison/Getty Images vía AFP

Momentos después, The Weeknd trajo a la vida su video musical de “Blinding Lights”, en el que aparece com moretones y sangre en un traje rojo. Interpretó su animado éxito No. 1 hit junto a un rascacielos en Nueva York. DaBaby, acompañado por el equipo de baile Jabbawockeez, también actuó, cantando un medley de éxitos que incluyeron “Rock Star”.

“Rain on me”, el éxito de Ariana Grande y Lady Gaga

El primer premio de la noche — mejor colaboración — fue para Lady Gaga y Ariana Grande por “Rain on Me”.

“Esto significa mucho. Ariana y yo realmente nos conectamos a través de esta canción”, dijo Gaga. “Realmente somos hermanas del alma. … Convertimos nuestras lágrimas que se sentían como lluvias interminables en diamantes”.

Lady Gaga y Ariana Grande actuarían más tarde, al igual que Miley Cyrus, Black Eyed Peas, Doja Cat y CNCO.

“Que pena”: Maluma lamenta la ausencia de J Balvin

Maluma interpretó su nuevo éxito “Hawái” y momentos después recibió el premio al mejor video latino por su colaboración con J Balvin “Qué pena”.

“Gracias a todos los fanáticos por su amor y su cariño que me dan todos los días”, dijo Maluma en su discurso de aceptación, vestido de amarillo y en un plató rodeado de coches, desde donde sus seguidores acababan de escuchar su “Hawái”.

“Es increíble que desde Medellín, Colombia, hayamos salido J Balvin y yo, que hicimos esta canción”, agregó el cantante, recordando la colaboración de su compatriota en la pieza.

Maluma hacía mención así de J Balvin, una de las grandes ausencias de la noche, ya que el “príncipe del reguetón” tenía previsto asistir a la gala y actuar en ella, pero canceló su asistencia una semana antes de la gran noche.

El pasado 14 de agosto J Balvin anunció que se estaba recuperando del coronavirus, y pidió a sus seguidores que se tomaran en serio la enfermedad.

Los nominados

Gaga y Grande encabezan la lista de nominados con nueve menciones cada una, en su mayoría por su colaboración No. 1 “Rain on Me”, que compite por el máximo honor: video del año.

The Weeknd y Billie Eilish, los segundos más nominados, también se miden por este premio con “Blinding Lights” y “everything i wanted”, respectivamente. Otros postulados son “The Man” de Taylor Swift, “Life Is Good” de Future y Drake, y “Godzilla” de Eminem, con el difunto rapero Juice WRLD.

Los cambios que han tenido que hacer los artistas en estos tiempos se reflejan en dos nuevas categorías: mejor video musical hecho en casa y mejor actuación en cuarentena. El éxito No. 1 de Grande y Justin Bieber “Stuck with U” compite por el primero, junto con “Toosie Slide” de Drake, “Bigger Love” de Legend, “Wildflower” de 5 Seconds of Summer, “Happy Days” de blink-182 y “Level of Concern” de twenty one pilots, que encabezó la lista de canciones de rock de Billboard por siete semanas consecutivas.

El dúo de R&B Chloe x Halle, que ha promovido exitosamente su nuevo álbum con impresionantes actuaciones en vivo desde la cancha de tenis afuera de su casa, está nominado a mejor actuación en cuarentena por “Do It”, de la fiesta de graduación virtual de MTV “Prom-athon”. Los otros candidatos son “Smile” de Gaga, del especial de TV “One World: Together At Home”; el concierto de Legend “#togetherathome”; “Club MTV presents #DanceTogether” de DJ D-Nice; el “MTV Unplugged At Home” de CNCO; y el tributo de Post Malone a Nirvana.

Canciones de protesta que reflejan la experiencia de la comunidad negra, y que fueron creadas a raíz de las muertes de George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery y otros, también recibieron nominaciones a los VMA. “I Can’t Breathe”, de la cantante de R&B H.E.R; “Lockdown” de Anderson.Paak, y “The Bigger Picture” de Lil Baby compiten en la categoría video para el bien.

Megan Thee Stallion — que lideró las listas de popularidad este año con su tema asistido por Beyoncé “Savage” y “WAP”, su canción viral con Cardi B — cuenta con múltiples nominaciones, incluyendo a artista del año. Por ese honor compite con Gaga, Bieber, DaBaby, The Weeknd y Post Malone.