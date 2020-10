“Stranger Things” ha retomado la producción de su cuarta temporada. Desde su estreno en 2016, la serie ha combinado con éxito la nostalgia, la aventura y el terror de los 80, en gran parte gracias a la relación entre los poderes de Eleven (Millie Bobby Brown) y el Mundo del Revés.

El personaje abrió accidentalmente una puerta a esta dimensión alternativa, que volverá a aparecer en los nuevos capítulos.

La cuenta oficial en Twitter de la serie ha publicado una imagen que confirma que han reanudado la producción. En la foto del set se puede ver una claqueta frente a lo que parece ser un reloj en una sala poco iluminada. “Mientras tanto, en el Mundo del Revés*”, se puede leer junto a la instantánea.

Esta no es la primera pista que Netflix deja en redes sociales. En septiembre de 2019 publicó un tuit con dos significativos emoticonos: un reloj y una cara sonriente al revés. Además de esto, las cuentas de Instagram y Twitter de la serie cambiaron sus fotos de perfil y biografías.

Ambos perfiles mostraban la imagen de un reloj a pocos segundos de dar las 12, además de los emojis mencionados anteriormente. La asociación entre un reloj y el Mundo del Revés parece indicar que habrá saltos temporales.

Apenas se conocen detalles sobre la cuarta temporada. Sí se ha desvelado que habrá al menos cuatro nuevos personajes, pero aún se desconocen sus identidades.

Por el momento los nuevos capítulos no tienen fecha de lanzamiento, aunque se espera que se estrenen a finales de 2021 o principios de 2022.

meanwhile in the upside down… pic.twitter.com/BtPlMjy0pS

— Stranger Things (@Stranger_Things) October 1, 2020