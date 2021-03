Luego de que en las últimas semanas el tema de la recaída en las adicciones de Rafael Amaya, protagonista de “El Señor de los Cielos”, ocupará muchas de las planas de la prensa de espectáculos ante un supuesto video en el que se le vía caminando por calles de Tijuana y gritando que lo querían secuestrar un amigo cercano del actor reveló a TV Notas, que la recaída del histrión se debe a la avaricia de su manager.

Según la fuente citada por la famosa revista de espectáculos, luego de la polémica generada tras abandonar su proceso de rehabilitación antes de tiempo, el cual llevaba en la clínica Baja del Sol, propiedad del exboxeador Julio César Chávez, supuestamente fue su mánager, Karem Guedimin, quien consideró que no era conveniente que su cliente estuviera internado.

Interrumpió su proceso y “recayó”

Al cuestionar a este amigo cercano, quien prefirió mantenerse en el anonimato, sobre qué fue lo que realmente sucedió con el actor en Tijuana, este comentó que simplemente se trató de una recaída de Amaya, pues el actor no continuó con sus terapias a pesar de que los médicos le habían indicado un tratamiento de por lo menos un año de duración, pero solo estuvo cuatro meses internado.

En este sentido el presunto amigo cercano del actor, citado por la famosa revista de espectáculos, señaló que la salida de la clínica donde era tratado Rafael Amaya, se debió a supuestamente su mánager, Karem Guedimin, lo orilló a salir sin estar recuperado.

Según la fuente citada por TV Notas, todo se debió a la avaricia pues mientras Rafa se encontrara en rehabilitación, su manager no podría conseguirle nuevos proyectos volviéndose un artista que no le genera dinero, por lo que era algo que no le convenía pues cobra un porcentaje por cada trabajo que haga el actor, por lo que la decisión fue sacarlo de la clínica.

Recayó y ocurrió lo del video

Este amigo cercano de Amaya señaló que el actor pasó al menos 15 días sin consumir ninguna droga, pero desafortunadamente recayó y fue que se dio la escena del video donde Amaya tiene delirios de persecución.

Esto generó la molestia del ex campeón mexicano Julio cesar Chávez, quien hizo todo lo que estuvo en sus manos, incluso le brindó atención gratuita a Rafa y simplemente le dejaron colgado con su tratamiento, señaló el amigo de Amaya.