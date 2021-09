Eugenio Derbez encabezó por muchos años el equipo de comediantes de Televisa para los grandes eventos deportivos como mundiales y Juegos Olímpicos en donde el también productor generaba cápsulas cómicas con el único fin de divertir a la audiencia y para ello, empleaba personajes y otras artimañas de la comedia que lo hicieron posicionarse como uno de los favoritos del público, sin embargo, no era el único que hacía este tipo de comedia pues Andrés Bustamante, quien es mejor conocido como “El Güiri-Güiri”, también hacía lo propio en TV Azteca, por lo que surgió una rivalidad mediática entre ambos, la cual, fue reconocida por el patriarca de la familia Derbez.

Fue durante una entrevista con Alex Montiel, donde Eugenio Derbez reconoció que sí había una fuerte rivalidad entre ambos, sin embargo, aclaró que no era personal, sino que todo se originó por la competencia entre televisoras. “Me siento muy orgulloso de eso porque sí fue una época en que mi vida dependía de ganarle el Güiri-Güiri y él me decía ‘A mí me traen igual, yo tengo que ganarle a Derbez todos los días’. Esta lucha se convirtió en algo muy icónico para las Olimpiadas y los Mundiales”, señaló.

Como se mencionó antes, Eugenio Derbez enfatizó en diversas ocasiones que la rivalidad solo era mediática pues reiteró que entre ellos nunca hubo problemas, incluso aseguró ser un gran admirador del trabajo de Andrés Bustamante.