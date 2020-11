Las sagas de películas han dominado las taquillas de los cines desde el inicio de los tiempos. Resulta muy interesante ver cómo una historia puede continuar desarrollándose incluso años después de su lanzamiento original, por lo que esta ocasión exploremos las tramas de dos de las franquicias más legendarias del séptimo arte.

Fuente: Pixabay

Star Wars

No hay duda de que Star Wars cambió por completo al mundo y a la cultura pop. Esta fue la primera saga de ciencia ficción en presentar una aventura espacial en la gran pantalla en 1977, con el lanzamiento de su primera película, la cual desde ese entonces se ha convertido en una franquicia clave para Hollywood. Star Wars: Episode IV – A New Hope (1977) dirigida y escrita por George Lucas relata la travesía de Luke Skywalker, quien une fuerzas con un caballero Jedi, dos droides y otros miembros de la Alianza Rebelde para destruir la estación del Imperio y salvar a galaxia, mientras también intentan rescatar a la Princesa Leia de Darth Vader.

Su gran éxito

El éxito fue tanto que en un momento Star Wars pasó a ser el filme más taquillero en la historia del cine, generando ganancias mundiales de más de 775 millones de dólares. Mantuvo este título por varios años hasta que fue superada por E.T., el extraterrestre en 1982. También obtuvo el título de película cultural, estética o históricamente importante otorgado por la filmoteca National Film Registry de Estados Unidos. Luego de esa primera continuaron 12 películas más a lo largo de estas cuatro décadas, desde Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (1980) hasta Solo: A Star Wars Story (2018), que desarrollan las aventuras de sus diferentes personajes y galaxias. Recientemente se anunció que probablemente vayan a lanzar tres películas más en 2023, 2025 y 2027; y que uno de los roles principales podría ser interpretado por el actor Robert Downey Jr., conocido mundialmente por su papel de Iron Man en las películas de Marvel. De no participar en alguna de las películas nuevas también se está considerando su trabajo en una serie de Disney+ de la saga, por lo que oficialmente pasaría de ser el hombre de hierro a un Jedi.

The Avengers

Durante la última década, The Avengers impactó positivamente en la industria del cine. La historia pasó de ser simplemente una de las piezas preferidas de aficionados a los cómics, a una de las propiedades intelectuales más reconocibles del mundo. Esta cuenta con héroes ya reconocidos y de otras películas de Marvel como Black Widow, Iron Man, Capitán América y Hulk. Su primera versión lanzada en 2012, escrita y dirigida por Joss Whedon, relata la inspiradora historia de cómo los héroes más poderosos de la Tierra unen sus fuerzas para evitar que Loki y su ejército alienígeno esclavicen a la humanidad. Esta fue tan bien recibida por el público que estrenaron otras tres películas: Avengers: Age of Ultron (2015), Avengers: Infinity War (2018) y finalmente Avengers: Endgame (2019) para poder desarrollar las aventuras de estos héroes tanto en la Tierra como en otros mundos. Todas fueron un boom en Hollywood, tanto así que lanzaron cientos de juegos alusivos a ellas. Dos de los más populares son The Avengers Project y Lego Marvel Vengadores, unos videojuegos basados en los personajes de las películas y que están disponibles en PlayStation 4, Xbox One, y Microsoft Windows. Igualmente, existen plataformas de casino que tienen los tradicionales juegos de azar como póker, cartas y bingo, pero que también ofrecen máquinas tragamonedas gratis alusivas a Los Vengadores y sus personajes como Avengers, The Incredible Hulk y Batman Begins, para que puedan probar como uno de los héroes del planeta. Tampoco podemos dejar de mencionar Marvel’s Avengers, su juego más reciente, que promete ofrecer una experiencia intensa en la que podrás escoger qué habilidades de cada héroes puedes usar.

Las sagas de las películas son algunos de los proyectos más esperados y taquilleros del cine, y merecen completamente la pena verlas completas. Tanto Star Wars como The Avengers fueron dos de las que más influenciaron los últimos años y probablemente continúen impactando en los siguientes.