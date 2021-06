Uno de los proyectos más recientes en los que participa la actriz mexicana Eiza González, es el reboot de ‘Spirti: el indomable’, en donde González presta su voz para un personaje, así como también para el tema musical principal de la película. Esta canción lleva por nombre ‘Fearless’ y la lanzó en colaboración con Isabela Merced.

Desde el año 2012 que Eiza González había estado en una producción musical, por lo que ahora no descarta volver a industria de la música. En una entrevista sobre la película animada, Eiza habló sobre este tema, además de opinar que ama el reguetón y que le gustaría incursionar algún día en este género.

“Me encantaría ser reguetonera. Me encanta el reguetón, amo el reguetón. Definitivamente me encanta cantar e inicié mi carrera cantando”, dijo Eiza, quien recientemente estuvo posicionada en el primer lugar de las actrices más taquilleras de Hollywood.

Durante la charla, González también recordó sus inicios en la música, que fueron creciendo a la par de su carrera en la actuación.

“Tengo mi música en aleatorio y de pronto salió mi música de Lola, érase una vez cuando era una niña y es muy chistoso después de escuchar mi voz en Fearless, cómo ha crecido mi voz y cómo he madurado vocalmente, mi voz se oye muy diferente”, dijo.

Acerca de si regresará a la música, Eiza González no descartó las posibilidades. “Definitivamente en los últimos años he explorado regresar a la música, es algo que me encanta y siempre me ha gustado, pero había tenido mucho trabajo actuando y no había tenido el tiempo de reconectar con la música; ha habido muchas situaciones en las que por una u otra razón estoy cantando y haciendo partes musicales, entonces por qué no, darle otra oportunidad a la música”, expresó.

Gracias a las telenovelas en las que participó, Eiza González pudo grabar canciones para las bandas sonoras de las producciones en las que estuvo como Lola, érase una vez con canciones como Si me besas o Masoquismo; además de otra telenovela llamada Sueña conmigo, de la que se desprende la canción Soy tu súper star, interpretada por Eiza.

Además, en 2009 lanzó dos álbumes discográficos llamado Contracorriente y Te acordarás de mí. De ambos materiales se desprenden varios sencillos del género rock pop.