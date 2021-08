Brendan Fraser se ha incorporado al reparto del thriller Killers of the Flower Moon, la próxima película de Martin Scorsese, e interpretará el papel de un abogado llamado WS Hamilton.

De acuerdo con Deadline, la película está basada en el libro de no ficción y bestseller de David Grann sobre una serie de asesinatos de miembros de la nación indígena Osage. El contexto estará ambientado en Gray Horse, Oklahoma, entre 1919 y 1920.

Fraser aparecerá junto a Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone y Jesse Plemons. DiCaprio interpreta a Ernest Burkhart, uno de los sospechosos de los crímenes, mientras que De Niro será William Hale, su tío. Gladstone es Mollie Burkhart, una mujer indígena Osage que se enamora de Ernest, y Plemons encarnará a Tom White, el agente del FBI que investiga el caso.

Después de que Paramount Pictures rechazara el proyecto debido al elevado, Apple TV+ lo retomó, pero aún no se ha confirmado si le película llegará a las salas de cine o solamente se distribuirá a través de la plataforma.

Eric Roth escribió el guión de la película, y entre los productores se encuentran Dan Friedkin y Bradley Thomas de Imperative, y Appian Way Productions de DiCaprio.

¿Cuáles han sido los últimos proyectos de Fraser?

Fraser fue visto por última vez en “No Sudden Move”, el thriller criminal que Steven Soderbergh dirigió para HBO Max, que se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca. También se le pudo ver en Doom Patrol, de HBO Max, donde interpreta a Cliff Steele.

Anteriormente apareció en series como Condor, Trust, The Affair y Texas Rising. En cuanto al cine, es más conocido por sus giros en Crash y tres películas en la franquicia The Mummy de Universal, la última de las cuales fue The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor de 2008.

Por otro lado, lo podremos ver próximamente en la siguiente película de Darren Aronofsky: The Whale.