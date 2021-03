Los fans de EXO se encuentran muy emocionados, pues esta mañana el integrante del grupo de k-pop, Chanyeol, liberó el video del sencillo ‘Break Your Box’. Esta nueva canción enloqueció a sus seguidores, pues no sólo es parte de su álbum que se desprende de la banda sonora de la película The Box, sino que también se trataría del último trabajo del artista antes de irse a su servicio militar.

Además de ser el creador del soundtrack, del largometraje surcoreano Chanyeol también es el protagonista de la historia, la cual narra la vida de Ji Hoon, un músico talentoso que tiene un pánico escénico, y Min Soo, (encarnado por el actor Jo Dal Hwan ), quien es un productor que trata de ayudarlo a perder este miedo.

A unas horas de ser liberado, el video ya cuenta con más de 300 mil visitas en YouTube. Mientras tanto, el álbum de The Box está disponible en diferentes plataformas digitales y cuenta tanto con canciones de la autoría del artista así como covers, por ejemplo Bad Guy de Billie Eilish y A Sky Full of Stars de Coldplay.

El éxito de la película The Box de Chanyeol

El largometraje de The Box se estrenó el miércoles de esta semana en Corea del Sur y se ubicó como la cinta más vista en el país. De acuerdo a datos oficiales, 31 mil personas vieron la película protagonizada por el integrante de EXO, por lo que recaudó más de 215 millones de wons en taquilla, al rededor de tres millones de pesos mexicanos.

¿Quién es Chanyeol?

No hay que saber mucho de k-pop para conocer a Chanyeol, el rapero del grupo EXO. Además de ser uno de los miembros más importantes del grupo de 2012, tres años después debutó como actor de televisión mediante el drama Salut d’Amour y en 2019 lanzó su primera canción en solitario titulada «SSFW».

El cantante se irá al servicio militar este 29 de marzo, así lo informó la su agencia, SM Entertainment. Por esta razón, EXO-L, como se conoce a los fans del grupo, le están dando todo su apoyo en su último proyecto, ya que se prevé que esté en el ejército hasta el 2023.