La pandemia ha provocado el cierre de dos de las siete tiendas de disfraces que tiene Mariana Ochoa en la CDMX, pero echó a andar su negocio de venta de cubrebocas para toda la familia y hacer frente a la crisis, ya que las presentaciones que tenía con OV7 también fueron pospuestas.

“Por más administrado que seas, no vives de rascarte la panza un año. La creatividad me acompañó este tiempo, me mandé a hacer un cubrebocas y a mí le encantó, por lo que de inmediato pensé en hacer líneas para toda la familia. No fue fácil, estuvimos cuatro meses checando, haciendo pruebas de seguridad y en noviembre los aceptaron, los estoy haciendo con un amigo diseñador y además de fashion son cómodos”, contó la intérprete.

Pero no es el único negocio que emprendió durante esta pandemia, junto a las madres del colegio de su hija decidieron poner a la venta la ropa seminueva y en buen estado que dejaron los niños durante este confinamiento, ya que la mayoría se la pasa en pijama o pans.

“Creo que muchas familias hemos tenido que recortar gastos y el encontrar ropa en perfecto estado o más barata es una buena opción. Además, con este tipo de cosas me he ido ayudando para generar y no me quejo, me siento privilegiada por seguir generando ingresos”, afirmó.

REGRESA A LA TELEVISIÓN

En el medio, Ochoa recibió una invitación para participar en la serie “Tic Tac Toc, El Reencuentro”, en donde da vida a una intérprete que fue la única que siguió en la industria y con éxito, tras estar en dicho grupo, y ahora para ayudar a sus compañeros a despegar, acepta regresar a cantar con ellos.

“Es una comedia, no se habla de un grupo en específico, pero hay situaciones con las que quizá algunos colegas se pueden identificar, porque tratan de estar juntos y ensayar, pero las cosas les salen mal”, contó entre risas. Aunque aseguró que no es una burla a los reencuentros que se han dado en los últimos años de las agrupaciones que triunfaron en los 90.

“No lo llamaría burla, porque son personajes ficticios. Es una producción divertida, estamos trabajando a mil por hora y al pertenecer a una banda, creo que se me facilitan algunas escenas, pero todo el guion es una comedia blanca y familiar”, adelantó. Su personaje se llama “Taid” y si bien recalcó que no está inspirado en nadie en específico, su compañero de reparto Pierre Angelo le dijo que lo ve como una combinación entre Thalia, Paulina Rubio y Mariana Ochoa.

NUEVO PROGRAMA

El programa se estrena el 12 de abril por Las Estrellas, después de las 23:00 horas.

Ochoa entró a la actuación cuando se desintegró OV7, su primera novela fue La hija del jardinero.

En 2005, protagonizó su segunda novela “Top Models” junto a Rodrigo Abed y Fernando Ciangherotti.

En 1989, se sumó al grupo La Onda Vaselina, como parte de la obra de teatro del mismo nombre.

OV7