System of A Down ha tomado por sorpresa al Internet justo antes de la media noche con el estreno de “Genocidal Humanoidz” y “Protect The Land”, ¡sus primeros lanzamientos en más de una década!

A quince años de su último material inédito, el conjunto, cuyos integrantes son todos de ascendencia armenia; dejaron de lado sus polémicas diferencias y entraron al estudio para grabar dos nuevas canciones. Ambos cortes reflejan la situación que se vive al otro lado del Atlántico, luego de que Azerbaiyán y Armenia comenzaran un conflicto en septiembre pasado.

La banda donará las ganancias de “Genocidal Humanoidz” y “Protect The Land” (ya disponibles en plataformas digitales) para ayudar a los armenios, y está solicitando a sus fanáticos que donen al Fondo de Armenia, que brinda ayuda humanitaria a la región. Ambas canciones están también disponibles en el Bandcamp del grupo.

El último compilado original de System Of A Dow fueron los complementarios Hypnotize/Mezmerize, que entregaron sencillos como “Lonely Day” o “Question!”. Cuando salieron se convirtieron en clásicos instantáneos; pero a pesar de su éxito; desde entonces el conjunto liderado por Serj Tankian no logra ponerse de acuerdo en cuanto al futuro creativo del proyecto. Continúan siendo amigos y girando al rededor del mundo, pero internamente, la lucha por el control parece insuperable.

SOAD olvidó sus conflictos el mes pasado después de que estallara la guerra en Nagorno-Karabaj, una región mayoritariamente étnica-armenia de Azerbaiyán que los armenios llaman “Artsaj”. Cubre aproximadamente 1.700 millas cuadradas de terreno montañoso, y ha tenido una larga y sangrienta historia que ha marcado a la gente que vive ahí.

We as SOAD have just released new music for the first time in 15 years. The time to do this is now, as together, the four of us have something extremely important to say as a unified voice. Read our full statement at https://t.co/QSDoanwK3B. #ProtectTheLand #GenocidalHumanoidz pic.twitter.com/AypVZ8b71l

— System Of A Down (@systemofadown) November 6, 2020