Victoria Volkóva, modelo e influencer, relató la experiencia y el miedo que vivió al asistir al retiro de Ricardo Ponce, quien el pasado fin de semana fue acusado de abuso sexual por la youtuber Maire Wink, quien dio a conocer su caso y el de otras víctimas en sus redes sociales.

A través de un video que Maire publicó se destapó un caso que ha generado una gran polémica entre muchos famosos, siendo Aislinn Derbez una de las primeras actrices que se pronunció ante este caso. Asimismo, la actriz e influencer Yoseline Hoffman, conocida como YosStop también relató su experiencia en el evento.

Daniela Magún es otra de las famosas que asistió al retiro de Ponce, y dio a conocer en su cuenta de Instagram que de hecho se encontraba en Bacalar cuando se enteró de las acusaciones contra el conferencista, razón por la que decidió abandonar el evento y aseguró que se encuentra bien.

Victoria Volkóva relata su experiencia con Ponce

Victoria Volkóva relató a través de las historias de su cuenta de Instagram que vivió un fin de semana muy raro y que parece haber salido de una película de terror, esto luego de asistir el pasado fin de semana al retiro de sanación de Ricardo Ponce, al cual acudió por una invitación de su staff.

Aseguró que pensó que se trataba de un evento relacionado con yoga y decidió asistir al creer que era un evento que le serviría para desestresarse, sin embargo afirmó que desde que vio a Ponce no le causó una buena impresión y tuvo una mala vibra. Además de que al enterarse de las acusaciones sufrió un ataque de ansiedad.

Explicó que Wink se enteró de que estaba en Bacalar y decidió mandarle el video, por lo que sintió miedo al enterarse de todo y no supo que hacer porque se sentía lejos de su casa. “El video de Maire me asustó muchísimo entré en pánico, me dio muchísima ansiedad, no sabía qué hacer… me sentí atrapada, con miedo”.

Finalmente dijo que ya está con bien en casa, donde dijo se encuentra sana y salva, pero comentó que fue una mala experiencia y con respecto a las acusaciones siempre estará de parte de las víctimas.