Fans de Jonny Depp llamaron a “boicotear” a la famosa plataforma de streaming, esto luego de que eliminara de su catálogo en Estados Unidos todas las películas en las que aparece el actor.

Las malas noticias no terminan para Johnny Depp, y es que luego de que Disney eliminara su papel en la cinta “Piratas del Caribe” y tuviera que renunciar a su papel en “Animales fantásticos” se suma la salida de las cintas donde aparece de Netflix.

Los motivos que habrían llevado a sacar de su catálogo las películas, se ha rumorado que no sólo es su batalla legal por difamación contra el diario británico The Sun, sino la que enfrenta con su exesposa por violencia doméstica.

Ante ello, los fans no dudaron en cuestionar a la plataforma a través de las redes sociales, el porqué no se eliminaban también las cintas de la actriz Amber Heard, exesposa de Johnny Depp.

Los fans calificaron la decisión de la plataforma como “repugnante” y han exigido justicia por el actor, quien cada vez la pasa peor con las malas noticias sobre su carrera en el cine.

Hasta el momento, la plataforma de streaming en Estados Unidosno se ha pronunciado al respecto aunque se espera que haga un comunicado aclarando los motivos que los llevaron a eliminar las cintas.

The fact that @netflix has removed all Johnny Depp movies from US Netflix is ​​truly disgusting, especially considering the mountain of evidence showing that he was abused and not the abuser.#JusticeForJohnnyDepp

— Alberto Tammaro 🇮🇹🎞🔭 (@AlbertoTammaroo) December 24, 2020