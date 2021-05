Después de las críticas que recibió Ángela Aguilar por su interpretación del Himno Nacional Mexicano en la pelea entre Billy Joe Saunders y Saúl “Canelo” Álvarez, la intérprete de regional mexicano compartió cómo se sintió con la reacción del público.

La joven de 17 años fue señalada por interpretar la canción más lento de lo normal por lo que en redes sociales los usuarios llamaron a que fuera multada.

“La verdad yo creo que fue una experiencia que me ayudó muchísimo a crecer”, comentó esta semana en entrevista con Javier Poza.

“Como dijo mi papá, te voy a ser honesta, sí me saqué muchísimo de onda específicamente porque nunca había vivido una situación donde tantas personas me tiraban tanto odio y mala vibra cada vez que abría el celular”, confesó. Afortunadamente, por su interpretación del tema escrito por Francisco González Bocanegra en 1853 y con música de Jaime Nunó, la Secretaría de Gobernación descartó cualquier tipo de sanción pues fue ejecutado de manera respetuosa y no fue en contra de los artículos 38 y 39 de la Ley sobre el Escudo la Bandera y el himno nacionales.