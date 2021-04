“La realidad es que Big Boy estuvo 30 años trabajando en el circo y seis años en el olvido”, comenta el influencer Arturo Islas Plox en entrevista, después de que en los últimos días recibiera críticas por la liberación del elefante.

El creador de contenido y activista fue señalado por miembros de la familia que tenía a su cuidado al paquidermo, quienes dijeron que lo que mostró en sus imágenes había sido un circo. Al respecto, Arturo desmiente las críticas: “Yo les estoy poniendo las imágenes como son, yo no llevé un pincho, ahí está, yo no llevé unas cadenas, grilletes, yo no metí 25 caballos a una jaula de 2×2, todo lo que hay alrededor; también hay un tema de maltrato animal muy fuerte, había perritos en los trailers”, señala.

“No es un tema personal contra ellos, aquí es donde necesito que entendamos, que no es un tema personal, no es ‘Arturo rescató a Big Boy’, no; es ‘todos lo hicimos’, hasta incluso ellos, pero vamos a ser sinceros, lo vendieron, no lo donaron”.

Fuente: Informador