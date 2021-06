Luego de especulaciones y rumores, Galilea Montijo regresó a los foros de Televisa para callar bocas y derrochó belleza, ya que se presentó con un atuendo despampanante que le hizo lucir su escultural silueta bronceada; sus fans y los televidentes quedaron sorprendidos al verla mejor que nunca luego de sus vacaciones por su cumpleaños 48.

Y es que la originaria de Jalisco regresó con un fabuloso top traslúcido, un pantalón de cuero negro y unaszapatillas acebradas, que complementó con su melena castaña en ondas suaves y un maquillaje metálico que resaltó sus delicados labios color nude, luego de estar ausente para irse a relajar a Baja California Sur y disfrutar del mar de Cortés.

Se pensó que Galilea Montijo no volvería a Hoy

La esposa del deportista, empresario y político mexicano Fernando Reina Iglesias retomó su lugar estelar en el programa Hoy, cuyo lugar suplió la ex conductora de TV Azteca, Anette Michel, durante los días que permaneció ausente disfrutando su viaje familiar. El desempeño de Anette fue tan bueno que los fans pidieron a gritos que se quedara permanentemente, pero desafortunadamente para ellos eso no ocurrió, porque la producción no pretende cambiar más al equipo, además de que Galilea ha dicho que está muy contenta con su trabajo.

Ahora, Galilea Montijo está de vuelta para deleitar a los televidentes con su talento y excelso gusto en la moda y es que en sus más de tres décadas de trayectoria en la pantalla chica, la ex reina de belleza ha sabido mantenerse en el gusto del público. Es una de las conductoras más famosas de México y suele derrochar su belleza posando en atuendos originales y vanguardistas en cada emisión y en Instagram.

Galilea Montijo es parte del elenco de uno de los programas matutinos más exitosos en México desde 2008 y durante los últimos tiempos ha sido considerada una de las famosas mejor vestidas de la industria del entretenimiento, ya que tiene un guardarropa que parece inagotable. Siempre ha sabido estar en tendencia; su carrera inició en 993 al resultar ganadora del concurso de belleza y carisma “La chica TV” y un año más tarde debutó como conductora en Ritmoson Latino.