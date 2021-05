Sofía Castró se cansó de escuchar la misma mentira. No, no está operada. O al menos eso dice ella. Durante el lanzamiento de productos para el cuidado del pelo Lu, LatinUs Beauty, de la cual es socio José Alberto El Güero Castro, la hija del productor fue cuestionada por los rumores que aseguraban que se hizo algunos arreglos estéticos en el rostro, pero aseguró que su belleza y atributos son naturales.

Luego de las especulaciones, Sofía contestó: “¿Ustedes qué creen muchachos? No, ¡claro que no!, y ojo, no tengo nada en contra de las cirugías, al contrario, creo que cuando algo no te gusta si lo puedes cambiar qué mejor, yo no me hecho nada”, dijo efusivamente.

Agregó que en caso de recurrir al bisturí, no lo escondería, sino que lo diría abiertamente, porque no es de las celebridades que le gusta ocultar cosas. “El día que me haga algo se los diré, (luego) cuando esconden las cirugías… la verdad yo no sería de esas”, comentó sonriendo.

Sofía siempre está envuelta en polémicas

Por otra parte, Sofía confesó estar feliz y disfrutando de su noviazgo con Pablo Bernot; sin embargo, descartó tener planes de boda con él en este momento. “¿Qué boda?… ¿cuál boda?, no, no, no, ¿cuál boda?, no, ahorita no, estoy muy contenta, muy enamorada, ahorita me está acompañando, la verdad estoy con un gran niño que me apoya, nos queremos mucho, estamos muy felices, ya vamos a cumplir dos años y estoy muy contenta”, explicó Castro.

Además la hija de Angélica Rivera, ex primera dama, fue acusada por el periodista Hernán Gómez Bruerade utilizar sus influencias y las de sus padres para poder realizar un trámite en las instalaciones del INE sin la necesidad de esperar formada en la cola. Los hechos habrían ocurrido en el módulo del Instituto Nacional Electoral situado en Reforma 295, Ciudad de México.

Sin embargo, la joven influencer y modelo sostuvo que eso no ocurrió y el INE corrobó la información y dijo que ella no recibió ningún tipo de atención preferencial, pues ya contaba con una cita y simplemente fue llamada por los altavoces como a cualquier otra ciudadana en sus condiciones hubiera sido llamada y atendida.