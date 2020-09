Este lunes, 31 de agosto, Andrea Legarreta confirmó que ella y su familia se contagiaron de coronavirus; aunque trascendió que contrajeron el virus en el cine, la conductora aclaró que no sabe dónde puedo haber estado en contacto con la COVID-19, como muchos.

Cuatro días después de esta noticia, este viernes, Legarreta encendió las alertas luego de que compartió un video mostrando como era trasladada al hospital dentro de una cápsula de aislamiento COVID.

trasladan a Andrea Legarreta en cápsula de aislamiento COVID en el hospital

En redes sociales se especuló que la salud de la conductora había empeorado; sin embargo, ella explicó que al hablar mucho, reírse, subir escaleras se llega a sofocar y le da tos, por lo cual acudió al hospital.

Tras un chequeo, resultó que tiene neumonía, la cual no es grave; aunque, el doctor le aconsejó quedarse dos días en el nosocomio para darle seguimiento y estar monitoreando.

“No tengo nada grave, no estoy delicada. Están viendo como se desarrolla esta neumonía, y lo que no quieren es que sea algo de riesgo. Me están dando los medicamentos vía intravenosa, no tengo oxígeno. Estoy bien, me siento bien. Estoy positiva”, declaró en su cuenta de Instagram.

Esta mañana, del 5 de septiembre, Andrea Legarreta compartió las imágenes de las tomografías de sus pulmones, en las que se observan “manchitas blancas”, las cuales son señal de neumonía, común en pacientes de coronavirus.

“Así se ven mis pulmones. Las manchitas blancas son señales de neumonía. Gracias a Dios no está tan mal y saldremos adelante”, comentó.

Por otra parte, la también actriz reveló que sus hijas y esposo no la han pasado tan mal como ella; en el caso de Nina, solo perdió el olfato, Mía está bien, y Erik Rubín solo tiene cansancio y dolor de cuerpo.