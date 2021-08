Cameron Diaz se dio a conocer como actriz de Hollywood y modelo. Saltó a la fama en la década de 1990 y hace unos años decidió alejarse del cine, sin embargo fue hasta hace unos días que se sinceró en el programa Hart to Heart y reveló la verdadera razón de su retiro.

A la edad de 15 años Diaz comenzó su carrera como modelo, lo que la llevó a debutar en el cine, uno de sus primeros papeles fue en la película “La Máscara”, donde actuó junto al comediante Jim Carrey. Durante su carrera fue cuatro veces nominada en los Globos de Oro y en el año 2013 fue nombrada la actriz mayor de 40 años mejor pagada en Hollywood.

¿Por qué se retiró Cameron Diaz?

Cameron sorprendió cuando confirmó en marzo de 2018 que estaba retirada de la actuación, cuatro años después de su última película, “Annie” de 2014. La rubia de 48 años no había hablado mucho del tema, pero se sinceró sobre su decisión de terminar con en una plática con Kevin Hart .

Díaz reveló que todavía le encanta actuar, pero había llegado al punto en que ya no podía manejar su propia vida. “Quería hacer mi vida más manejable para mí. Mi rutina diaria es aquello que puedo manejar y hacer por mí misma”, confesó la actriz que se convirtió en madre hace poco más de un año.

“Ahora me siento completa”, reveló al presentador, Kevin Hart, ya agregó que fue gracias a su retiro que pudo conocer a su marido y formar una familia, cosas para las que no había tenido tiempo antes. “No solo no tener tiempo, sino el espacio para tomar decisiones. Las decisiones correctas para tener eso”, explicó.

Cameron se casó con el músico Benjamin Madden en el 2015. En enero de 2020 dio a conocer que ella y su esposo se habían convertido en padres de una niña llamada Raddix Madden, de la que no han trascendido imágenes ya que su madre prefiere protegerla de la exposición pública.

La ex actriz manifestó que su profesión estaba ocupando mucho espacio de su vida. A la pregunta “¿Qué es lo que te motivó a parar?”, Cameron respondió: “cuando haces algo a un nivel realmente alto durante un largo período de tiempo”, otras partes de ti tienen que “ser entregadas a otras personas”.

Reveló que a los 40 años se dio cuenta de que había muchas partes de su vida que no estaba tocando y que no estaba manejando. “Todas esas cosas para las que no tenía tiempo antes, y no solo no tenía tiempo, sino que no tenía el