Desde que la serie de Luis Miguel transmitió su primera temporada causo polémica por los detalles que en esta se han dado a conocer sobre la vida del Sol, por lo que muchos de los involucrados han hablado al respecto, como Jorge “Burro” Van Rankin, quien recientemente revelo detalles íntimos de la relación del cantante con Lucía Méndez.

El paso domingo 18 de abril se estrenó la segunda temporada de la bioserie de Netflix, protagonizada por el actor Diego Boneta. Luego de los primeros capítulos, volvió a surgir la controversia por los hechos que se muestran, pues muchos de los involucrados aseguran que la serie se más ficción que realidad, como el propio Van Rankin.

El exconductor del matutino Hoy, fue entrevistado por varios medios a las afueras de Televisa; en sus declaraciones aseguró que la segunda temporada está muy bien lograda, pero sigue siendo ficción, además de afirmar que está mal contada pues hay algunos relatos que son inexactos.

Así fue la relación de Luis Miguel y Lucía Méndez

En la misma entrevista, Jorge Van Rankin habló acerca de la relación que Méndez tuvo con Luis Miguel, esto luego de ser cuestionado sobre las declaraciones que dio recientemente la actriz, asegurando que fue el amor de la vida del intérprete de “Hasta que me olvides”.

El conductor reveló que entre ellos sí huno una relación, pues afirmó que el pasó una una Navidad con Luis Miguel en casa de Lucía Méndez. “Eran muy buenos amigos, no sé si fueron novios o no, se dieron sus besitos, no sé si se metieron a un cuarto”, explicó El Burro.

En una reciente entrevista, Méndez afirmó que vivió muchas muchas cosas con el cantante, y todo “fue padrísimo y lindo, fue un intenso romance”. Además de asegurar que Luismi le mintió sobre su edad cuando se conocieron, pues le dijo que tenía 20, cuando en realidad tenía 17 años, una de las razones por las que la relación no siguió.