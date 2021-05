En la segunda temporada de la serie biográfica de Luis Miguel, además de conocer el desenlace que tuvo la situación de Marcela Basteri, la razón por la que la búsqueda terminó, la ruptura entre Micky e Issabela Camil y la dolorosa muerte de Hugo López, también pudimos observar las dificultades a las que se enfrentó el Sol de México para confiar en alguien que impulsara su carrera de la misma forma que Hugo hubiera hecho. A partir de esto, conocimos los conflictos entre en cantante y Alex McCluskey, mano derecha del argentino.

Después de que falleciera Hugo López, gran responsable del éxito de Luis Miguel, fue Alex McCluskey quien asumió el rol del mánager. Sin embargo, de acuerdo con lo que pudimos ver en televisión, la relación se fracturó cuando el nuevo representante de Micky intentó reclutar a Laura Pausini para que se uniera a su empresa. Esta situación no fue del agrado del Sol de México quien, influenciado por las manipulaciones de Patricio Robles, decide terminar toda relación laboral con el personaje interpretado por César Santa Ana.

Matías McCluskey desmiente a Netflix

Sin embargo, Matías McCluskey, hijo del representante decidió alzar la voz y desmentir lo retratado en la serie, pues no está de acuerdo con la forma en la que retrataron lo sucedido entre su padre y el intérprete de “La Incondicional”. En el programa De primera mano, Matías confesó que la forma en la que retrataron a Alex McCluskey en la serie es una deshonra para su memoria y se dijo inconforme con el modo en el que abordaron su participación en la carrera de Luis Miguel.

Matías afirmó que la función de su padre en la vida de Luis Miguel está completamente desdibujada, por lo que lo retratado a lo largo del penúltimo capítulo de la serie no es verdad y no se acerca a lo que realmente pasó. Esta situación, además de insultar la memoria de su padre ha deshonrado a su familia, poniendo a Alex en un lugar muy incómodo; pues fueron él y Hugo López quienes lograron que la carrera de Luis Miguel despegara después de que el Sol terminara toda relación con Luisito Rey. Aunque destacó que César Santa Ana tiene un gran talento para la interpretación, no dejó de afirmar que lo que vimos en pantalla no es verdad.

¿Qué pasó realmente?

Después de poco menos de diez años de relación laboral y amistosa entre McCluskey y Hugo López, la carrera de Luis Miguel llegó a su punto más alto y, de acuerdo con Matías, después de que el Sol se alejó de los argentinos, su éxito cayó en picada, pues no tuvo la misma fuerza que durante esa época. Además, el hijo del representante afirmó que, luego de la muerte de Hugo López, Alex y Luis Miguel fundaron la empresa Aries Internacional, misma de la que su padre fue socio minoritario. Matías aclaró que, dos meses después de que Hugo López falleciera, para enero de 1994, Aries Internacional ya era una realidad.

Otra de las molestias del hijo de McCluskey fue la representación de su padre, pues en la personificación de la serie Alex aparece diciendo groserías, fumando y consumiendo bebidas alcohólicas, lo que no era verdad. Además, le sorprendió que el vínculo existente entre Hugo, Alex y Luis Miguel no se reflejara como fue realmente y se mostró inconforme con que de la memoria de su padre no se respetara nada más que el nombre.

La ruptura entre McCluskey y Luis Miguel

Consternado por la forma en la que retrataron a Alex McCluskey, su hijo dijo no entender por qué decidieron personificarlo como un hombre completamente diferente y recordó que también él participó en el equipo que representó a Luis Miguel durante esos años, mismos donde entraron personas “muy indignas y molestas” que en la serie se retratan con nombres ficticios.

Según Matías, su padre y el cantante terminaron su relación laboral a finales de 1994, cuando otras personas se involucraron en la vida de Luis Miguel. La situación fue tan complicada que McCluskey demandó al Sol, pues aparecieron ciertos temas que volvieron imposible una amistad, como las mentiras y difamaciones que se generaron alrededor del representante. Eventualmente, las autoridades le dieron la razón a McCluskey y ese fue el punto final entre él y el Sol de México.