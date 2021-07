Desde hace algunas semanas la actriz Amber Heard ya daba señales a los fans de que el rodaje de “Aquaman and the Lost Kingdom” había comenzado, pero esta vez fue su protagonista Jason Momoa quien brindó algunos detalles de la cinta al revelar el radical cambio de look en su personaje.

Jason Momoa reveló con un video en su cuenta de Instagram que se encuentra en Inglaterra listo para comenzar el rodaje de “Aquaman 2”, una película que ha sido muy esperado por los fans y cuya producción fue suspendida debido a la pandemia de Covid-19.