El cantante Justin Bieber reveló que adoptó una peculiar forma de vida para estar menos estresado. Lleva varios meses sin usar un teléfono inteligente, una decisión que ha sorprendido a sus seguidores, pues a sus tan sólo 27 años y a la cultura digital que existe, es sorprendente que opte por no hacer uso de un celular.

Mantenerse alejado del mundo digital le sirvió al cantante canadiense, quien está casado con la modelo Hailey Baldwin desde hace ya casi dos años, para “imponer límites” a su interacción social, a su dinámica de trabajo y a su exposición al eterno debate público que existe sobre su figura. Aunque tampoco es que sea un ermitaño, pues usa un iPad para la comunicación diaria con sus colaboradores más cercanos y para lo estrictamente necesario. Aunque sus cuentas de redes sociales están muy activas, es muy probable que él no las maneje.

“Definitivamente he aprendido a imponer límites, y siento que no le debo nada a nadie en este sentido. Todo ello me ha ayudado a aprender a decir que no y a mantenerme firme en mis decisiones”, expresó en su última conversación con la revista Billboard. Justin también habló sobre el efecto positivo que ejercen en su vida tanto la terapia psicológica como la fe religiosa.

Expuso que ha cambiado radicalmente sus prioridades para no convertirse en uno más de esa estadística de jóvenes músicos que, “bueno, que no lo consiguen”, refirió.

Se acerca su nuevo material

El lanzamiento de ‘Justice’, el nuevo álbum de Bieber, está cada vez más cerca. Aunque ya no es asiduo a manejar sus redes sociales, Justin subió a su Instagram una lista de las canciones que serán parte de su nuevo material musical. Al pie de la foto solo se lee “Justice 3/19”, confirmando el próximo viernes 19 de marzo como la fecha del lanzamiento del que será su sexto álbum de estudio y que posiblemente tendrá 16 canciones nuevas.