Khloe Kardashian confesó que tuvo coronavirus.

La socialité confirmó la noticia en el nuevo capítulo de “Keeping Up With the Kardashians” que se transmitirá este jueves 29 de octubre.

A través de un promocional en las redes sociales se puede ver a Kim Kardashian y Kris Jenner preocupadas antes de saber los resultados de COVID-19. En el video aparece Khloe acostada y señala que sufrió de vómitos, temblores y terribles dolores de cabeza.

El capítulo fue grabado hace algunas semanas y será transmitido este jueves a las 20:00 por el canal E!.

Recientemente se dio a conocer que las hermanas Kardashian se encuentran en una isla privada celebrando los 40 años de Kim.

Las empresarias han compartido imágenes disfrutando de la playa luciendo su cuerpo y festejando con amigos.

Fuente: Informador