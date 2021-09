El periodista de espectáculos, Juan José Origel, mejor conocido como “Pepillo” estuvo como invitado en el nuevo programa de Faisy, ahí el experto en la farándula mexicana hizo fuertes revelaciones, como la vez que probó por primera vez las drogas.

Aunque eso sí, Pepillo aseguró que solamente a lo largo de su vida ha probado una sola vez la marihuana, la anécdota causó mucha expectativa a Faisy, Mariana Echeverría y Maribel Guardia quien también estaba como invitada esa noche.

¿Cómo fue la vez que probó la marihuana?

De acuerdo con el propio Pepillo, todo ocurrió durante el velorio de un familiar de una muy buena amiga del periodista, pero a dicho lugar iba acompañado de otra amiga a quien señala ser más fresa que él.

Y es que Pepillo recuerda que la familia de la persona que murió todos eran “pachecotes” por lo que llegó un momento en el que todos se sentaron alrededor del féretro y comenzaron a pasarse el cigarro de marihuana.

Ante esto, Pepillo convenció a su amiga que lo acompañaba a probar pues según él no podía pasar nada, y así fue al principio que fumó no sintió nada pero después, el periodista relata que no paraba de “echarse unas carcajadas”.

También Maribel Guardia la probó

Luego de la divertida anécdota del periodista de espectáculos, la bella Maribel guardia reveló que también ella probó la marihuana una sola vez pero que ésta le cayó muy mal.

Pues recuerda que luego de fumarla, comenzó a ver elefantes rosas y enormes notas musicales flotando, después tenía miedo pues según ella todo el mundo sabía que era una “marihuana”, pero no acabó ahí la cosa.

Pues luego de sentirse de tal manera, Maribel se fue a un rincón a llorar pues tenía una gran depresión y al acabar este sube y baja de emociones, la bella mujer de diminuta cintura y abdomen de acero recuerda que comenzó a comer muchísimo pues tenía mucha hambre.

Mira las de Pepillo y Maribel a partir del minuto 3:16