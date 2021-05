En los últimos meses, varias celebridades han compartido sus testimonios y alzado la voz contra el acoso a través de sus redes sociales y programas de televisión; desde Yuri hasta María León, sin olvidar a Margarita Gralia y Yuridia. Ahora, a esta lista de denuncias en pos de que nadie más viva una situación así, se sumó Sandra Echeverría.

“No sabes esa historia lo que fue… Yo creo que fue un fan español, pero me hackeó todo: me hackeó mis cuentas de Instagram, tenía una personal y la pública, y ya apoderándose de ellas logró meterse a mi correo, y de mi correo a mi computadora, a mi iPad, a mi celular, a todo”, contó la actriz y cantante en el programa Ventaneando.

“De lo peor que he pasado en mi vida, porque me entraba una ansiedad de que yo no sabía qué quería; no sabía si quería robarme, si quería tratar de estafarme”, aseguró la famosa.