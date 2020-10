El periodista James Hibberd ha publicado “Fire Cannot Kill a Dragon: Game of Thrones and the Official Untold Story of the Epic Series”, libro en el que narra los entresijos de la grabación de “Juego de tronos”. Entre otros detalles, la obra ha desvelado que Emilia Clarke discutió con los showrunners, David Benioff y D.B. Weiss, por hacer a Daenerys una mujer demasiado “fría e inexpresiva”.

“Hubo varias veces que dije: ‘¿Por qué me das ese apunte?’. Siempre quiero saber cómo puedo ayudar pero hubo algunos momentos en los que pensé: ‘No me digas qué hacer con mi chica. ¡Sé lo qué hacer!'”, lamentó la actriz.

“Es como si la tarjeta de presentación de Daenerys fuera ser fría e inexpresiva. Siempre quise darle un poco de humanidad porque a nadie le gusta eso. A veces me defendía un poco: ‘Entiendo que tiene que ser férrea e implacable y una fuerza poderosa . Pero en este momento ella también es un maldito ser humano. Así que te voy a dar eso y realmente rezo para que lo incluyas en la edición'”, apuntó.

Clarke no fue la única que luchó por su personaje. El libro también revela que Liam Cunningham estaba en contra de que Ser Davos se enamorara de Missandei (Nathalie Emmanuel). “Cuando conocimos a Daenerys, Benioff y el director Mark Mylod querían que Davos estuviera enamorado de Missandei. Y yo luché contra ellos. No voy a hacerlo. Es lo único en lo que alguna vez me enfrenté a ellos. La mujer es una diosa, pero con la historia de Davos con Lyanna Mormont y Shireen, no puedes dejar que él se excite con una mujer joven”, explicó.