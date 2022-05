Las cosas entre Johnny Depp y Amber Heard no podrían ir peor. En medio de un multimillonario juicio la pareja ha dado un show mediático que no sólo ha mostrado la complicada relación que mantuvieron hace unos años, sino que también ha sacado a la luz algunos momentos difíciles de creer. Hace unos días el actor reveló que alguna vez su ex esposa defecó en la cama que compartían y que él no hizo más que tomar con humor el incidente.

Sin embargo, Starling Jenkins III, chofer y guardia de seguridad de Depp y que fue llamado a declarar en el juicio que se prevé durará más de un mes, reveló la razón por la que la actriz habría dejado heces fecales humanas en la cama matrimonial que compartía con Johnny. A través de un video en vivo transmitido en la corte, Jenkins aseguró que acompañó a la actriz al famoso festival Coachella en 2016 y en el trayecto, ella le contó que ambos habían tenido una fuerte discusión.

“Mientras yo conducía tuvimos una conversación relacionada con la sorpresa que ella le dejó en el lado de la cama del jefe“, expresó en su testimonio. Según el guardia de seguridad, Amber le dijo que había sido “una broma horrible que terminó mal”.

Hace unos días Depp reconoció frente a los magistrados que en su momento él vio una fotografía del incidente que tuvo lugar después de una fuerte pelea durante la fiesta del cumpleaños número 30 de Heard. “Me reí. Era tan fuera de lugar, tan bizarro y grotesco que no podía más que reírme”, reconoció el actor.

Aunque el artista aseveró que Heard “intentó culpar a los perros” del incidente, él tuvo claro que eso era imposible. “Son Yorkies diminutos, pesan unos dos kilos cada uno… Viví con esos perros muchos años, no fueron los perros”, dijo. Depp y Amber Heard se conocieron en 2011 durante el rodaje de la película “The rum diary” y se casaron en 2015. Un año después se divorciaron cuando la actriz puso una orden de alejamiento contra Johnny por supuesto abuso doméstico. Ahora, ambos se enfrentan en un juicio para esclarecer los hechos.