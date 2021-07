Desde que inició su carrera, Thalía ha deslumbrado con su talento como cantante en el grupo infantil Timbiriche, posteriormente triunfó en las telenovelas y más tarde regresó a la música como solista y se consagró como una de las artistas mexicanas con más fama en todo el mundo. En la actualidad es una mujer muy guapa que se ha convertido en un ícono de la moda; recientemente posó para la portada Vietnamita de Harper’s Baazar.

Para la publicación Thalía lució distintos atuendos con transparencias que resaltaron su hermosura y figura. La originaria de la ciudad de México es de las pocas mexicanas que se han vuelto un fenómeno viral en Instagram, pero es que su personalidad y carisma hacen que todos quieran estar al pendiente de ella. Además, siempre comparte fotografías de su día a día en la vida personal y laboral, así como sus mejores outfits.

Thalía es toda una modelo internacional

Thalía, quien está casada con el empresario musical Tommy Motola, compartió que es la protagonista de la portada de una importante publicación de moda para su versión vietnamita para la cual utilizó un body en estampado animal print de color negro y con algunas transparencias que estilizan la figura de la mexicana.

“Thalía no solo es la estrella de telenovelas más popular de México, también es un ícono de la moda, artista pop, emprendedora y activista que encabeza las listas de éxitos. En la cúspide de su 50 cumpleaños, no muestra signos de desaceleración, incluso durante una pandemia mundial, ya que acaba de lanzar su álbum número 17. Esto, además de administrar su carrera como actriz, mientras continúa expandiendo su popular línea de belleza”, se lee en la descripción de la publicación que realizó la revista.

En un segundo look, Thalía usó un atuendo en transparencias color negro, sin embargo, lo que resalta de este look es la icónica estola de ositos que le encanta a la mexicana. Pero eso no fue todo, sino que usó un par de atuendos más que hacen recordar a Selena, la reina del Tex-mex.