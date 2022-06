Niurka ha dado mucho de qué hablar en ‘La casa de los famosos 2’. La última polémica que desató fue por una supuesta brujería que le hizo a la conductora Laura Bozzo y que desató muchas críticas.

Dentro del reality, la cubana le propuso a Laura Bozzo realizarle una ‘brujería con saliva’ para evitar que abandonara la casa. Aunque en un principio se negó, Niurka comenzó el ritual.

“Tú has visto desde que entré acá ‘voy a ganar’. La palabra es un templo para bien o para mal, decretas. Y a partir de ahora vas a repetir, cada vez que te dominen: ‘Yo no puedo salir porque soy el bufón, el comodín de la casa, la alegría’. El público te va a salvar porque la casa en vez de escupirte, te va a chupar. No puedes salir porque se tiene que corregir la cabeza loca que tú tienes”, dijo Niurka.

Las opiniones en redes sociales fueron divididas, pues unos afirmaron que solamente quería perjudicarla mientras que otros indicaron que de haberla querido dañar, lo hubiera hecho desde fuera de la casa.

Romina Marcos defiende a Niurka por bujería a Laura Bozzo pic.twitter.com/E2eDT7E1n3 — Lo + viral (@VideosVirales69) June 9, 2022

Pero alguien que no dudó en defender a Niurka fue su hija Romina, quien aseguró que su madre nunca ha querido dañar a alguien por medio de su religión.

“Mi mamá no le hace brujería mala a nadie, no se mete con nadie, jamás va a aplastar a alguien por medio de su religión. Su religión la protege, su religión es su fe, cuando ella no puede se va con su religión; cuando ella está dolida va con su religión; cuando ella no entiende lo que está pasando va y le pregunta a su religión. Eso es la religión para mi mamá, por eso es tan amante de su religión, porque se lo ha demostrado a lo largo de los años y nos ha cuidado a nosotros”, dijo.

Asimismo, mandó un fuerte mensaje para quienes no han investigado sobre la religión de la actriz.

“Para la gente que no sabe, que no investiga y que no tiene ni idea, pues sí, que sigan diciendo que es bruja, que le tengan miedo”, finalizó.