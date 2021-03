Kris Jenner habló sobre el divorcio de su hija, Kim Kardashian, quien hace poco se separó del rapero Kanye West. Ahora que se hizo oficial, lo único que falta para finalizar el trámite es llegar a un acuerdo sobre los bienes compartidos.

Fue en el podcast The Kyle & Jackie O Show donde Kris Jenner rompió el silencio. “Lo bueno que tiene nuestra familia es que siempre estamos ahí el uno para el otro: nos apoyamos y nos amamos mucho, muchísimo. En este caso, todo lo que quiero es que ellos dos sean felices”, aseguró sobre su hija.

La matriarca del Klan dijo que, a pesar de lo difícil de la separación, espera que todos los niños sean felices. Resumió diciendo que solo la felicidad y tranquilidad es lo que todos quieren para sus familias. “Solo eso, poder tener el amor y el cariño de los que te rodean y que todos estén bien. Eso es lo que buscas como madre”, añadió.

El último episodio de la serie KUWTK

También habló sobre la vigésima entrega de Keeping Up With the Kardashians, temporada con la cual el reality culmina tras 14 años de transmisión.

La familia de influencers y empresarias está dando entrevistas para dar a conocer los temas de los próximos episodios. Kris Jenner explicó que todavía están pensando qué mostrar para terminar el reality y cómo tratarán el tema del divorcio.

“Creo que es un momento privado, de ellos. Kim quería lidiar con esto con su propia familia, a su debido momento”, puntualizó Kris Jenner.

En el primer episodio de la última temporada, transmitida ya en Estados Unidos, se revelaron varios secretos. Uno de los más sorprendentes fue cómo está lidiando Kim Kardashian con el estrés de la relación que acaba de terminar.

También se reveló que Khloé Kardashian inició su preparación física para realizarse una fertilización in vitro.