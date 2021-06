El domingo 20 de junio, con motivo del Día del Padre en México, se realizó una emisión especial de “Miembros al Aire”, el programa de Unicable en la que un grupo de actores y conductores aborda diferentes temas relacionados con la masculinidad, las relaciones de pareja, entre otras cosas. La transmisión nombrada “Qué miembros tan padres” estuvo encabezada por Jorge “El Burro” Van Rankin, Yordi Rosado, José Eduardo Derbez, Raúl Araiza y Paul Stanley.

Acompañados de Arath de la Torre, Mauricio Castillo y Juan Soler, quienes formaron parte del programa en algún momento, los conductores abordaron sus experiencias como padres e hijos mientras compartían una cena llena de anécdotas, música, chistes y sinceridad. A pesar de que dos de los famosos participantes todavía no se convierten en papás, hablaron sobre la relación que tuvieron con sus figuras paternas y el efecto que tuvieron en sus vidas.

Con unas secciones llenas de sorpresas para los participantes, se reflexionó respecto al rol de los padres en las familias mexicanas, las dificultades a las que se han enfrentado los conductores a lo largo de su vida como padres, el orgullo que les inspiran sus hijos y las experiencias más divertidas en compañía de sus descendientes, quienes también hicieron breves apariciones en el programa.

¿Qué ocurrió con José Eduardo Derbez?

Cuando llegó el momento en que José Eduardo debió hablar sobre la relación con su papá, Eugenio Derbez, Paul Stanley mencionó la complicada situación entre el comediante y la actriz Victoria Ruffo. Como ya ha sido abordado en diferentes ocasiones por parte de los medios de comunicación, la relación entre Eugenio y Victoria ha sido objeto de polémica y hasta de reclamos por parte del creador de contenido quien, a pesar de hacer bromas al respecto, se ha dicho muy afectado.

Debido a la poca cercanía entre Eugenio y José Eduardo durante sus primeros años de vida, el también youtuber aceptó que le hizo falta pasar más tiempo con su padre. Aunque en este tiempo se han enfocado en mantener una relación sana y más unida, José Eduardo aseguró que es mejor perdonar lo sucedido y recuperar el tiempo perdido, pues enfocarse en el pasado y guardar rencor no resulta benéfico para ninguno de los dos.

Esto opinó Eugenio Derbez al respecto Después de que José Eduardo terminara de hablar, sus compañeros le prepararon una sorpresa que lo dejó sin palabras. Un video de Eugenio Derbez fue proyectado y el comediante logró llegar al corazón de su hijo con unas emotivas palabras. Eugenio saludó a su hijo con palabras de cariño y le confesó que el mejor regalo del día del padre era haberlo tenido como hijo.

El actor confesó pertenecer al grupo de personas que cree que los hijos eligen a sus papás, por lo que no dudó en agradecerle a José Eduardo. Dijo estar muy orgulloso de los logros de su hijo, de la persona que es y le recordó que lo ama con toda su alma. Ante el tierno mensaje, el joven no pudo contener las lágrimas ante la cámara y contar su sentir con sus compañeros. A pesar de que no nació en una “familia normal”, José Eduardo dijo que le basta con saber que su papá lo apoya y que ha estado con él en los momentos más importantes de su vida.