La cantante colombiana Shakira y el grupo estadounidense Black Eyed Peas estrenaron este viernes el video de su canción “Girl like me“, una colaboración de la que ya se veía comentando desde junio de este año. A un día de su estreno, el clip ya tiene más de 5 millones de reproducciones en Youtube.

Esta es la primera colaboración juntos y la colombiana ya rompe las redes con la belleza y agilidad que muestra, primero con un conjunto ochentero y coreografías tipo aerobics y después con su habilidad como “skater” arriba de una patineta, escena en la que también se ve con un gran look.

Ella ya había subido a su cuenta de Instagram una fotografía con un el atuendo deportivo, como un adelanto de lo que sería la estética de la nueva producción musical.

New video, "Girl Like Me" with the Black Eyed Peas!

I had so much fun with this one — hope you guys love watching as much as we did shooting!https://t.co/4ntSpzCm7L@BEP #GirlLikeMe pic.twitter.com/pr6zGChTUZ

— Shakira (@shakira) December 4, 2020