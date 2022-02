Uno de los proyectos en puerta del Universo Cinematográfico de Marvel es Kraven el Cazador, película individual de uno de los enemigos más poderosos a los que Spider-Man (Tom Holland) ha enfrentado en los cómics y series animadas. Y recientemente se ha confirmado que el actor ganador del Oscar, Russell Crowe, se ha sumado al reparto principal junto a Aaron Taylor-Johnson.

De acuerdo con un artículo de The Hollywood Reporter, aún no se ha revelado cuál será el personaje al que Crowe dará vida en esta nueva entrega de Marvel Studios, sin embargo, se cree que podría tratarse de uno de los múltiples integrantes de la familia Kraven.

La película será dirigida por JC Chandor y se espera que llegue a salas internacionales el próximo 13 de enero de 2023. Por el momento tanto la historia principal, como el reparto que acompañará a Taylor y Crowe, permanecen bajo candado, por lo que tendremos que permanecer a la expectativa.

Kraven el Cazador hizo su gran debut en las páginas de Marvel Comics en The Amazing Spider-Man No. 15 en 1964. Y esto no es todo, también fue creado por una de las parejas más famosas y respetadas dentro del mundo de los superhéroes: Stan Lee y Steve Ditko.

Esto nos hace recordar la breve aparición de Kraven durante una de las escenas finales de Spider-Man: No Way Home. Nos referimos al momento en el que aparecen algunas siluetas de diversos personajes pertenecientes a distintas realidades y que, de acuerdo con el hechizo de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), todo aquel que conozca la identidad de Spider-Man, estuvo a punto de traspasar aquella pared dimensional.

Además, este no será el único proyecto del MCU en el que veremos a Russell Crowe, pues dentro de poco interpretará al poderoso Zeus en Thor: Love and Thunder, donde compartirá créditos con Chris Hemsworth, Natalie Portman y Christian Bale.

No olvides que Kraven el Cazador llegará a principios del próximo año, eso sí, Crowe estará apareciendo constantemente en la pantalla grande con diversos blockbusters de Marvel Studios. ¿Veremos a este nuevo personaje cruzar caminos con el amistoso trepamuros de Queens?