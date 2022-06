Christian Nodal continúa en medio de la polémica, pues el cantante de regional mexicano ha sufrido percances en su visita a Bolivia, donde este fin de semana se presentó en concierto como parte de su Forajido Tour.

Y es que según trascendió, Nodal habría demorado el inicio de su presentación en el Estado Real Santa Cruz, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, el pasado sábado 18 de junio, dando inicio a su concierto con varios minutos de retraso, hecho que habría provocado que algunas personas del público se mostraran molestas cuando el cantante sonorense al fin dio inicio a su show entre sentimientos encontrados.

Y es que en algunos videos que circulan en las redes sociales se puede observar que al ex novio de Belinda le arrojan desde las primeras filas de la parte lateral del escenario lo que parecen ser cubos de hielo, por lo que visiblemente molesto, Nodal exige que se vayan quienes lo agredieron y les sea devuelto el costo de su boleto.

“Sácalos a la ching*da y págales lo de su boleto, a mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mí no me están respetando… respeten por favor”, se le escucha decir al cantante de Ya no somos ni seremos en uno de los videos de la presentación que circulan en las redes.

Posteriormente, el ganador del Latin Grammy continuó con su presentación y agradeció a sus fans que lo apoyaron tras sus palabras de enojo con aplausos y gritos de euforia.

Tras el incidente ocurrido la noche del sábado, Nodal tenía previsto brindar otro concierto este domingo 19 de junio, sin embargo, el show a presentarse en La Paz, Bolivia, fue cancelado debido “al incumplimiento der contrato” a pocas horas de comenzar el espectáculo.

Fue la compañia JG Music la que publicó un comunicado asegurando que el intérprete de “mariacheño” no podría presentarse en la ciudad capital de Bolivia:

“La presentación prevista para el día de hoy domingo 19 de junio, en el Estadio Rafael Mendoza de la ciudad de La Paz, del cantante Christian Nodal con su Tour Forajido queda cancelada por incumplimiento de contrato. Lamentamos comunicar este hecho que exime por completo de responsabilidad al artista y a la compañía que lo representa”.

El anuncio generó múltiples comentarios del público en las redes sociales respecto a las recurrentes cancelaciones del caborquense: “¿Y qué nos pueden decir del concierto de Colima? No nos han dado ni una sola explicación, fue un robo eso”, “Así pasó en Querétaro, cuando te devuelven el dinero no recuperas todo tu dinero y se me hace injusto como fan”, “Ese Nodal es el artista que tiene más contratos ‘fallidos’ a nivel nacional y de todo el regional mexicano”.

Tras ello, este lunes la policía boliviana detuvo a cuatro personas sospechosas de estafa luego de la cancelación del show que debió realizarse el fin de semana en La Paz. “Estamos en las primeras investigaciones, hay cuatro detenidos, entre ellos un empresario de nacionalidad peruana. Estamos investigando el grado de culpabilidad”, dijo a Radio Panamericana el coronel Rolando Rojas de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz.

En una entrevista con la televisora estatal Bolivia TV, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, indicó el lunes que a Dreams Productions “se los acusa por estafa con víctimas múltiples… y vamos a exigir hoy que se ofrezcan todas las garantías para la devolución del dinero a los consumidores que han adquirido” boletos. Silva explicó que los primeros informes señalan que la empresa no pudo cumplir con el pago de un adelanto que habían solicitado los representantes del artista.